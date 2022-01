annonse

annonse

Beklager seg over mangelfull kommunikasjon fra regjeringen.

FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud påpeker at skjenkestoppen uansett har vært vært krevende og kostbar for bransjen.

– Dette er en tapt uke for serveringsbransjen. Ettersom de har somlet så mye, har det kostet mye fordi de kunne holdt åpent. Dette har ført til tapte arbeidsplasser og at bransjen har tapt mye penger, fastslår Hoksrud i en pressemelding oversendt Resett.

annonse

FrP-leder Sylvi Listhaug stemmer i. Hun viser til at aktører i reiselivet sliter, både med pandemitiltak og høye strømpriser.

– En undersøkelse viser at 37 prosent av reiselivsbedriftene frykter konkurs. På toppen av enorme tap på grunn av pandemien får de servert skyhøye strømregninger uten at regjeringen foreslår å løfte en finger for å hjelpe dem. Disse bedriftene har nå ventet i over en måned på å få detaljene i lønnsstøtteordningen og andre viktige tiltak som skal avhjelpe situasjonen i bedriftene. Det er helt uhørt at det har tatt så lang tid. Det gjør situasjonen utrolig vanskelig for mange. En reiselivsaktør jeg snakket med, sier at hun har mistet helt respekten for myndighetene når det gjelder informasjon, sier Listhaug.

– Kjempedårlig kommunikasjon

annonse

FrP-lederen er ikke imponert.

– Det er kjempedårlig kommunikasjon fra regjeringen. Folk er forvirret, næringslivet er forvirret om hva som gjelder. Og som da en reiselivsleder sa til meg, har de ingen forutsetning for å ta avgjørelser for bedriften sin – fordi det er så dårlig kommunikasjon og lite tiltak som blir lagt frem. De føler at det er et vakuum. Det blir helt avgjørende å se hva som kommer i morgen i tiltakspakken som rettes inn mot næringslivet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474