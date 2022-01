annonse

På grunn av strømprisen snakkes det om å bygge ut flere vassdrag. Det vil ikke Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen ha noe av.

– Det kommer til å bli et helvete. De 390 vassdragene som er vernet, er vernet av en god grunn. De fleste etter ekstremt grundige miljøvurderinger, og på skuldrene av veldig sterke lokale kampanjer, sier han til E24.

Gulowsen mener at alle som er glade i vassdraget sitt må si tydelig fra om at vern betyr vern. Han legger også til at det vil ta årevis å få gjort inngrep i vernede vassdrag, blant annet fordi det vil bli store protester. Han vil heller kutte i strømforbruket.

– Det eneste som kan frigjøre mye strøm på kort tid er tiltak for energieffektivisering i bygg og solceller på taket, sier Gulowsen.

Han mener det er for mye snakk om ny kraftutbygging.

– Det ene dårlige forslaget konkurrerer med det andre. Noen ønsker atomkraft, noen ønsker å åpne vernede vassdrag, men nesten ingen vil snakke om energisparing. Vi må skjerme vanlige forbrukere fra prissvingninger, og så må vi spare mer på energien, sier Gulowsen.

Gulowsen spekulerer over om dette angrepet på vassdragsvernet er alvorlig ment eller om det er et forsøk på å tvinge frem en annen diskusjon. Han advarer om at miljøbevegelsen kan bli tvunget til å velge mellom åpning av vernede vassdrag og det han omtaler som «ekstremt naturødeleggende vindkraftutbygging».

– Skal vi bygge ut vindkraft i Norge, så må det gjøres på en skånsom og fornuftig måte, på steder hvor naturen allerede er forringet, som i industriområder, sier han.

– Norge har veldig god tilgang på fornybar kraft, og vi sløser veldig mye med den kraften. Vil vi bevare et visst kraftoverskudd, må vi realisere energisparing. I tillegg vil han fase ut oljenæringen og erstatte oljejobbene med nye eksportindustrier.

Vi må ikke røre elavgiften

Gulowsen mener at utbygging vil svekke insentivene for energisparing. Han vil heller gi folket strømsparehjelp. Da sparer vi også naturen for mer ødeleggelse fra kraftutbygginger, mener han.

– Norge har den laveste elavgiften i Norden. Å redusere den for at folk skal kunne betale strømregningen, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Elavgiften er med å stimulere til lavere strømforbruk. Klarer vi ikke å redusere forbruket, vil vi kunne få mangel på strøm og enda høyere strømpriser, skriver han i NRK Ytring.

