Flere reagerer på sosiale medier etter et Dagsrevyen-oppslag onsdag kveld om kampen om sentralbanksjefsjobben.

I presentasjonen som ble vist på skjermen er Ida Wolden Bache oppsatt med fire linjer og Jens Stoltenberg med sju.

Blant dem som reagerer er dosent Trond Blindheim ved Høyskolen Kristiania.

– NRK burde ha sjekket CV-en til Ida Wolden Bache litt nøyere før de la ut denne presentasjonen. Her har de utelatt alle hennes høyst relevante stillinger, for eksempel at hun har vært seniorrådgiver og assisterende direktør i pengepolitisk avdeling i Norges Bank, hun har vært seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, hun har vært direktør og nestleder i Finansiell stabilitet (FST) og hun har vært direktør i pengepolitikk (PPO). Alt dette før hun ble visesentralbankdirektør i 2020. Men se hvordan NRK velger å presentere henne, skriver han med henvisning til et tilsvarende skjermbilde som Resett viser i denne artikkelen.

På CV-en NRK legger opp på skjermen kan det se ut som Bache hoppet rett fra forskningsassistent til visesentralbanksjef. I den muntlige presentasjonen fra programlederen ble riktignok en annen stilling nevnt, som direktør for pengepolitikk. Men den fant man altså ikke plass til på listen til tross for at Stoltenbergs liste inneholdt en rekke jobber han hadde hatt.

I kommentarfeltet til Blindheim er folk opprørt.

– Utrolig provoserende, skriver en.

– Viser bare hvor viktig denne saken er for Ap, skriver en annen.

– Tilfeldig? Neppe! Enhver må jo se at denne oppstillingen klart favoriserer Stoltenberg, skriver en tredje.

– Ikke bra. To innstilte kandidater. Skjønner at ikke NRK kan vise hele CV-er, men hvorfor ikke ta med de fire-fem viktigste punktene til hver av søkerne? Likt antall! skrives det også, hvorpå en person legger ut en alternativ sammenlikning:

Resett har bedt NRK om en kommentar til denne saken, og kommer tilbake når vi har fått svar.

