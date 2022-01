annonse

Saksøkt for villedende reklame for Etherum Max som siden kollapset.

I juni 2021 la Kardashian ut et innlegg på sin Instagramkonto, der hun reklamerte for kryptovalutaen Etherum Max (Emax), som da var nyoppstartet og fortsatt relativt ukjent. Også bokseren Floyd Mayweather og flere andre kjendiser reklamerte for valutaen og selskapet som sto bak, skriver NTB.

Senere samme måned tapte kryptovalutaen nesten all sin verdi. Nå stevnes Kardashian og flere andre som reklamerte for valutaen i et gruppesøksmål i en domstol i California. Også valutaens gründere er navngitt i søksmålet.

Ifølge saksøkerne har de lagt ut falsk eller villedende reklame, som har ført til at investorer tapte penger. I søksmålet heter det også at Emax er «en spekulativ digital kryptovaluta, skapt av en mystisk gruppe utviklere.»

