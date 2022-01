annonse

annonse

Regjeringen opphever delvis den nasjonale skjenkestoppen. Nå blir det lov å servere øl, vin og sprit frem til klokken 23 på kvelden.

Det opplyste regjeringen på torsdagens koronapressekonferanse.

– Vi er nå inne i en ny fase av pandemien. Mange flere i landet vårt er vaksinert og dermed bedre beskyttet nå enn i midten av desember, sa Støre (Ap) på torsdagens koronapressekonferanse.

annonse

De siste ukene har over én million personer tatt vaksine, og regjeringen har sikret seg et stort antall selvtester.

– Dette gjør at vi i dag kan lette på mange av tiltakene som ble innført for fire uker siden, sa Støre.

Skjenking

annonse

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet rådet torsdag regjeringen til å beholde begrensninger på skjenking, men åpnet for delvise lettelser.

«Det vil være mulig å innføre skjenkestopp for eksempel kl. 22.00. I dagens smittesituasjon er det uklart om en slik lettelse vil medføre at den totale tiltakspakken blir tilstrekkelig effektiv i lys av gjeldende smittesituasjon. Dette må også sees opp mot prioriteringer av tiltak under andre områder og målgrupper», skrev Helsedirektoratet i sitt faglige råd til regjeringen, som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

Arrangementer

Det åpnes for opptil 200 personer på innendørs arrangementer med faste sitteplasser. Uten faste tilviste plasser innendørs blir grensen satt til 30 personer.

Grensen på 200 personer med faste sitteplasser forutsetter at smittevernet blir ivaretatt. Det stiller krav til smittevern, avstand og munnbind.

– Antallsbegrensninger på arrangementer har store konsekvenser for hele verdikjeden i både kultur-, idretts- og frivillighetssektoren. For å lette på noe av byrden har derfor regjeringa utvidede antallsbegrensninga for arrangementer, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)

Skoler

Krav om gult nivå i skoler og barnehager oppheves. Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skoler, mens kommunene må gjøre egne vurderinger

annonse

Idrett

Utendørs idrettsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres som normalt, har regjeringen bestemt. Innendørs anbefales en gruppestørrelse på 20 personer.

Det meldte regjeringen på torsdagens pressekonferanse.

Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig.

Voksne over 20 år får ikke like store lettelser. Det vil fortsatt være en anbefalt grense på 20 personer og det skal holdes en meters avstand.

Karanteneregler

Smittekarantene for øvrige nærkontakter til smittede personer, altså ikke husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, erstattes av et testregime.

Øvrige nærkontakter anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og å ta en ny test 2 dager senere (dag 5), men må ikke lenger gå i karantene.

Hjemmebesøk

Regjeringen beholder imidlertid meter-anbefalingen, munnbindpåbud og råd om maks 10 gjester i private hjem.

– Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand, heter det i anbefalingene.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474