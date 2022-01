annonse

annonse

Høyre fikk som en start også fjernet den norske verdensdikteren Henrik Ibsen som et «must» fra den forrige norskplanen.

– Mens identitetspolitikken fra de amerikanske universitetene sakte, men sikkert siver inn i norsk akademia, har det liberalkonservative partiet Høyre hatt en annen tilnærming.

Partiet var det første som forstod det grunnleggende ved ikke å fokusere for mye på identitet, i hvert fall ikke den norske, skriver en tidligere norsklektor Klassekampen, og fortsetter:

annonse

– Når våre nye landsmenn åpner linken for den nye norskplanen i skolen under fanen Fagfornyelsen 2020, finner de, bortsett fra noen fraser om bokmål, nynorsk, kulturarv og norskfaglighet, omtrent ingenting konkret, detaljert eller mer håndfast som forteller hvilket land de kulturelt sett er kommet til.

Les også: Vårt Land kritiserer Vebjørn Selbekk – fordi han kritiserte FN-pins



Lektoren skriver at «vikingtiden» også var volds-, æres- og klanbasert, ble muligens litt for sterk kost for det moderne Norge, som nå er blitt et multikulturelt land der innslag av nettopp æres- og klankultur forsøkes dempes.

annonse

– Litt stygt sagt kan man si at fordypningsoppgaven i norsk i vgs. er skiftet ut med noe som likner bærekraftsmålene fra FN. At Erna Solberg selv har vært en av lederne for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, kan man jo da nevne i forbifarten. Ideene fra det humanitær- og klimapolitiske kompleks skal altså inn i skolen som et «must», norsk-fordypningen ut, skriver han, og legger til:

– Ikke en eneste forfatter, norsk språkreformator, kulturpersonlighet, visesanger, barnebokforfatter eller sakprosaforfatter er nevnt i den nye planen.

Les også: Tankesmien Agenda: FN-pins – den gode og søte smultringen



Han forteller om en departementsansatt som uttaler under fire øyne på en kafé rett ved kontorene i Oslo med streng adgangskontroll og smale sluser inn til de som styrte kunnskap og integrering i Norge fram til siste stortingsvalg: OECD, EU og FN er luften vi daglig har pustet i – i lang tid nå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474