annonse

annonse

En tysk domstol har dømt en tidligere syrisk oberst til livsvarig fengsel for forbrytelser mot menneskeheten begått under krigen i Syria.

Den tidligere syriske etterretningsagenten Anwar Raslan (58) bor i Tyskland etter at han hoppet av og søkte asyl der i 2014, opplyser NTB.

Han er blitt funnet skyldig i å ha hatt overoppsynet da 27 mennesker ble drept i Khatib-fengslet i Damaskus i 2011 og 2012.

annonse

Raslans advokater mente han burde frikjennes. De påpekte at han aldri personlig torturerte noen, og at han hoppet av i 2012. Tysk påtalemyndighet mener imidlertid at Raslan var ansvarlig for «systematisk og brutal tortur» av nærmere 4 000 innsatte mellom april 2011 og september 2012.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474