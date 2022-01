annonse

Stort sett alle Kinas territorielle krav i Sør-Kinahavet er i strid med folkeretten, skriver USAs utenriksdepartement i en ny redegjørelse.

– Den samlede effekten av disse maritime kravene er at PRC [Folkerepublikken Kina] ulovlig krever suverenitet eller en slags form for eksklusiv jurisdiksjon over mesteparten av Sør-Kinahavet, skriver departement i det 47 sider lange dokumentet, der det konkluderes at Kinas krav er lovstridige i henhold til Havrettskonvensjonen, som er ratifisert av Kina, men ikke USA.

– Disse kravene undergraver grovt lovene som gjelder til havs, og et stort antall universelt anerkjente regler i folkeretten som gjenspeiles i konvensjonen, heter det videre.

USA vil hverken godta Kinas historiske eller geografiske begrunnelser, og ber Kina stanse det som omtales som ulovlige tvangstiltak i Sør-Kinahavet.

Avvises av Kina

Kina avviser redegjørelsen. De hevder den forvrenger internasjonale lover og villeder publikum.

– USA nekter å signere traktaten, men fremstiller seg selv som en dommer og forvrenger konvensjonen på hensynsløst vis, sier talsmann for utenriksdepartementet i Beijing, Wang Wenbin, som også anklager også USA for dobbeltmoral og manipulering for å sikre egne interesser.

Kinas krav har møtt motbør i flere sørasiatiske land, blant annet Vietnam og Filippinene, som gjør krav på de samme områdene.

