Den økte strømstøtten medfører en ekstraregning på 3,4 milliarder kroner for staten, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Regjeringen har foreslått å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime.

Det vil koste statskassen 2 milliarder kroner ekstra, ifølge Finansdepartementets beregninger.

Dessuten har anslaget for strømbruken og -prisen endret seg. Det medfører en merkostnad på 1,4 milliarder kroner, opplyser Vedum (Sp) til NTB.

De ulike strømstøtteordningene vil samlet beløpe seg til rundt 13 milliarder kroner, ifølge finansministeren.

– Det er veldig kraftfullt. Men målet til regjeringen er å gjøre enda mer på strøm, sier han.

Det jobbes blant annet med å finne ordninger for landbruket som ikke er i strid med EØS-regelverket, ifølge finansministeren.

Er imot makspris

Flere partier på for å få satt et makstak på strømprisen. Frp har foreslått en makspris på 50 øre per kilowattime, mens Rødt krever at grensen settes på 35 øre.

Det vil ikke Vedum ha noe av.

– Denne regjeringen er imot makspris, sier han.

Regjeringen skal legge frem en proposisjon om strømstøtteordningen i statsråd fredag. Deretter fortsetter forhandlingene i Stortingets finanskomité.

