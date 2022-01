annonse

Den danske avisen Ekstrabladet mener de har feilet i å stille kritiske spørsmål til myndighetene under korona-pandemien.

Det kommer frem i en lederartikkel som er skrevet av journalisten Brian Weichardt.

«Hvis ikke en person kan dø av covid i løpet av ett år, hvorfor kan 13 000 dø av røyking hvert år? Vi bare spør når ingen andre tør», heter det øverst i artikkelen.

«I nesten to år har vi – pressen og befolkningen – vært nærmest hypnotisk opptatt av myndighetenes daglige koronatale. Vi har stirret på svingningene i tallpendelen når det gjaldt infiserte, innlagte og døde med korona. Og vi har fått betydningen av pendelens minste bevegelser lagt ut av eksperter, politikere og myndigheter, som stadig har advart oss om det sovende koronamonsteret under sengene våre. Et monster som bare venter på at vi skal sovne så det kan slå til i nattens mulm og mørke».

«Den konstante mentale årvåkenheten har slitt enormt ut på oss alle. Derfor må vi – pressen – også gjøre status over egen innsats. Vi har mislykkes», skrives det.

Mistillit

Den danske avisen retter deretter fokuset på myndighetene og deres tall på hvem som har blitt innlagt på sykehus.

«Vi har ikke vært våkne nok og krevd svar fra myndighetene hva det betød at folk er innlagt med korona, og ikke på grunn av korona. Det utgjør en forskjell. En stor forskjell. De offisielle innleggelsestallene har vist seg å være 27 prosent høyere enn det faktiske tallet for hvor mange det er på sykehuset, rett og slett fordi de har korona. Det vet vi først nå», skrives det.

Ekstrabladet skriver videre at det er myndighetenes ansvar å oppgi riktige tall og være ærlige, men at de nesten har ønsket å videreformidle misvisende tall etter ønske, og at folkets lave tillit til dem er som forventet.

På sosiale medier har beklagelsen fra Ekstrabladet, at de har unnlatt å stille kritiske spørsmål til myndighetene, fått mye oppmerksomhet.

"We Failed" One of the largest newspapers in Denmark is apologizing for its journalistic failure during COVID-19 by only publishing official government messages without questioning them. Via @Niemandsknecht https://t.co/0DfZAOXduT — Jan Nieuwenhuijs (@JanGold_) January 11, 2022

Vaksinen

Avslutningsvis tar Ekstrabladet for seg koronavaksinen.

«Vaksinene blir konsekvent referert til som vårt ‘supervåpen’. Og våre sykehus kalles ‘supersykehus’. Likevel er disse supersykehusene tilsynelatende maksimalt presset, selv om nesten hele befolkningen er bevæpnet med et supervåpen. Til og med barn har blitt vaksinert i enormt omfang, noe som ikke har blitt gjort i våre naboland.»

«Med andre ord er det noe her som ikke fortjener betegnelsen ‘super’. Enten det er vaksinene, sykehusene eller en blanding av det hele. Men myndighetenes kommunikasjon til befolkningen fortjener på ingen måte betegnelsen ‘super’. Tvert imot», skriver Ekstrabladet.

