Vedum håper Stortinget vil godkjenne regjeringens nye krisepakke.

– Regjeringen legger fram et forslag som vi mener er viktig og riktig, sier Vedum til NTB.

Forslag til krisepakke på 20,2 milliarder kroner omfatter både næringsliv, kulturliv og frivillighet, kollektivtrafikk, luftfart og helse- og omsorg.

– Nå vet vi ikke hvor stor del av den potten som vil bli brukt, men vi ser på permitteringstallene at de er veldig mye lavere i desember enn det man kunne frykte. Så det er mye som taler for at mye av ordningen vil bli brukt, sier han, og legger til:

– Men jeg håper jo behovet i sum blir mindre enn det vi legger opp til.

Regjeringen er avhengig av støtte fra SV, men Kari Elisabeth Kaski sier at det ikke nødvendigvis blir grei skuring.

– Man kan ikke forvente at vi skal være et sandpåstrøingsorgan i Stortinget som banker igjennom det regjeringen kommer med, sier Kaski til NTB, og fortsetter:

– Den har hatt for høyt tak, og den er gått til for mange bedrifter som egentlig ikke har hatt behov for kompensasjon.

Hun krever også at klimaprofilen skal skjerpes.

