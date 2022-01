annonse

Flere tar bladet fra munnen etter at tennis-stjernen Novak Djokovic fikk kansellert visumet til Australia for andre gang.

Tidlig fredag ble det klart at Djokovic fikk kansellert sitt visum til Australia for andre gang. Tennis-stjernen vant frem i retten, men immigrasjonsminister Alex Hawke tok sin egen beslutning og trakk tilbake visumet.

I en pressemelding skrev immigrasjonsministeren at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av «helse og ordensbaserte grunner» og at det var i «folkets interesse».

Uten visum har ikke Djokovic mulighet til å spille Grand Slam-turneringen Australian Open, som starter mandag.

Forundret

Djokovics advokater argumenterte fredag kveld at deres klient blir kastet ut av landet av politiske grunner.

Daily Mail skriver at adokatene mener visum-kanselleringen er gjort fordi immigrasjonsministeren mener det kan medføre støtte til dem som er i mot coronavaksinering og vaksinepass.

Flere i media og politikken tar nå bladet fra munnen og stiller spørsmål rundt immigrasjonsminister Hawkes soloavgjørelse.

– Hvilken helsetrussel er Djokovic overfor den australske befolkningen, skriver den politiske kommentatoren Sophie Elsworth.

Tidligere ABC-programleder Leigh Sales er også forundret.

– Med covid-tilfeller i hundretusenvis, hvordan kan det dreie seg om “helse”? Hvordan kan en person, hvis hans jobb er å slå en ball med en tennisracket, være en trussel mot borgerlig “orden”?, spør hun på twitter.

1. With covid cases in the hundreds of thousands, how can it be “health”? 2. How can one person whose job is hitting a ball with a racquet be a threat to civic “order”?

Djokovic visa cancelled on the grounds of “public interest” relating to “health” and “good order”.

– Ekkel, autoritær stat

Lederen for det politiske partiet United Australia Party, Craig Kelly, skriver at den serbiske tennis-stjernen er en politisk fange, i det han langer ut mot statsminister Scott Morrison.

– Det er ingen tvil at Djokovic er en politisk fange av Morrison-regimet. Det er ingen tvil om at den ENESTE grunnen til å prøve deportering av Djokovic er av politiske årsaker. Djokovic utgjør INGEN trussel mot Australia, skriver han og legger til at statsministeren kun tenker politikk.

Den britiske politikeren Nigel Farage går enda lenger i sin omtale av Australia.

– Australia er virkelig en bananrepublikk. Djokovic ble deportert på grunn av folkehelsen, som om de uvaksinerte er spedalske. Dette er utøvelse av vilkårlig makt som overstyrer en rettsavgjørelse. Australia har blitt en ekkel, autoritær stat, skriver han på twitter.

Australia really is a banana republic.

Djokovic deported on the grounds of public health, as if the unvaccinated are lepers.

This is the exercise of arbitrary power overruling a court judgement. Australia has become a nasty, authoritarian state.https://t.co/is4hIqET1X

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 14, 2022