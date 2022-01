annonse

Jonas Gahr Støre hevdet i sin nyttårstale at «korona har gjort samfunnet mer urettferdig». Men er tiltakene egentlig en innføring av Det grønne skifte?

– Var ikke valgløftet slik at «alle skal med»? Det man ser er imidlertid et stadig mer polarisert og splittet folk, skriver Geir Lundheim i Nettavisen.

Lundheim er prosjektleder og koordinator i et byggefirma, og sier at nå har det gått så langt at noen ikke lenger er velkommen hos sin nærmeste familie, bare fordi de er uvaksinert. Han mener at man må lære seg å respektere andre valg og da er ikke koronapass en riktig vei å gå.

– I mediene og på Facebook kan man lese side opp og side ned med stadig sterkere og mer hatefylte ytringer mot de uvaksinerte, forsterket ytterligere om man orker å lese i kommentarfeltene. Beskyldningene rettes direkte og uten skrupler fra selv redaktørstyrte medier med «Vær varsom»-plakater, skriver han, og spør:

– Unnskyld, men hvor har det blitt av medmenneskeligheten og solidariteten fra de ansvarlige redaktørene?

Han forteller at dette hatet, mobbingen og trakasseringen mellom uvaksinerte og vaksinerte får selv barn med seg.

– De samme barna som senere skal være de som bygger landet. Det gjør meg skremt å se hvor lite ansvar redaktørstyrte medier tar, for hva som formidles.

Et slikt pass kan fort bli utvidet til å tvinge folk inn i det grønne skiftet, mener han, kommer med eksempler:

– Begrensninger på antall flyreiser, mengde fossilt drivstoff som kan fylles, antall restaurantbesøk og så videre.

