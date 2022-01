annonse

annonse

I en artikkel fremstiller NRK flyktninger og andre migranter som søker om familiegjenforening, som juksemakere, ifølge en sosialantropolog.

– Hva er det som skurrer? spør Heidi Mogstad i Agenda Magasin.

Mogstad er sosialantropolog og forsker på humanitært arbeid og aktivisme. Hun har også jobbet som frivillig for organisasjonen Dråpen i havet i en flyktningleir i Hellas.

annonse

Les også: Når godhetsposering erstatter ansvarlighet

– I et innlegg blåst opp på NRKs førsteside 8. januar, opplyser den statlige allmenn-kringkasteren det norske folk om hvordan det «jukses med familiegjenforening». Artikkelen starter med å poengtere at «de fleste som innvandrer til Norge fra land utenfor EU, kommer gjennom familieinnvandring, ikke som asylsøkere», men at UDI og UNE har avdekket flere forsøk på juks for å oppfylle inntektskravet, inkludert fiktive arbeidsforhold og uriktige lønnsopplysninger, skriver hun, og legger til:

– Gjennom sitat fra ansatte i UDI får vi også inntrykk av at det er store mørketall, ettersom det er «krevende å avdekke slike saker» og fordi forsøkene på juks er «godt kamuflert og gjerne planlagt i god tid før søknaden om familieinnvandring fremmes».

annonse

Mogstad vedgår at det kan forekomme forsøk på juks. Likevel mener hun at artikkelen gir et svært ensidig og misvisende inntrykk av problemene knyttet til asyl og familiegjenforening i Norge.

Les også: Kom til Norge på familieinnvandring – nå er han siktet for vold og ilagt besøksforbud



– Ved å antyde at det er store mørketall, bidrar artikkelen til å mistenkeliggjøre en allerede stigmatisert gruppe i det norske samfunnet. Ikke overraskende blir dermed også artikkelen gjengitt av det høyrepopulistiske og innvandringskritiske nettstedet Resett, skriver hun, og legger til:

– Ei heller får vi høre stemmene til NOAS eller FN, som begge hevder at Norge har laget så mange hindringer i veien for at familier skal få leve sammen, at det bryter med menneskerettighetene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474