Novak Djokovic vant i retten om å få bli i Australia. Nå har immigrasjonsministeren Alex Hawke gjort sitt egen beslutning og kansellert oppholdstillatelsen.

I en pressemelding skriver han at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av «helse og ordensbaserte grunner» og at det var i «folkets interesse».

Dette er andre gang at landet nekter å akseptere visumet til Djokovic.

Først ble tennis-stjernen holdt på et karantenehotell etter at hans visum ikke ble gotatt av immigransjonsmyndighetene ved ankomst. Så vant Djokovic i retten om å få bli værende. Men nå har altså immigrasjonsministeren bestemt seg for å motsi det australske rettsvesenet.

Serberen er i Melbourne for å delta i tennis-turneringen Australia Open.

På sosiale medier er flere sjokkert over avgjørelsen.

– De har mistet vettet. Forferdelig. Historien vil ikke være snill med disse myndighetene, skrives det på twitter.

They have lost the plot.

Awful, history will not be kind on that Government! https://t.co/vXEEUzwTmy

— Adam Brooks (@EssexPR) January 14, 2022