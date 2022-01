annonse

annonse

De vil vurdere om Vefsna i Nordland, Gaula i Sunnfjord, Flåmselvi i Aurland og Grinddalsfossen i Geiranger bør bygges ut.

Stortingsrepresentant Olve Grotle fra Høyre var tidligere ordfører i Sunnfjord. Han mener det er naturlig å vurdere utbygging av Gaularvassdraget. Vassdraget er det største som er vernet i Norge.

– Det er ingen tvil om at det ligger et enormt potensial der, og vi står foran en klimakrise som gjør at vi må omstille samfunnet på en måte som vil kreve mer strøm enn vi produserer i dag. Jeg tror ikke en kan se bort fra at også vernet av Gaularvassdraget blir diskutert på sikt, sier eksordføreren til Klassekampen.

annonse

Les også: NVE forsøker seg på nok en vri for å fordoble strømregningen din! (+)

Ordfører Aurland, Noralv Distad fra Høyre mener at vernet av Flåmselvi bør bort så raskt som mulig. Høyres energipolitiske talsperson, Bård Ludvig Thorheim er positiv til utbygging av vernede vassdrag i hele landet, også Vefsna og andre i Nordland, der han kommer fra.

Også Frank Sve fra Frp ser for seg utbygging i sitt hjemfylke Møre og Romsdal.

annonse

– I Geirangerfjorden skal cruiseskipene i framtida få strøm fra land i stedet for å la motoren gå når de ligger til kai. Ved å bygge ut Grinddalsfossen vil vi kunne skaffe kraft på en mer skånsom måte enn for eksempel ved å bygge vindmøller, sier han til Klassekampen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474