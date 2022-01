annonse

annonse

– Det er respektløst mot alle de tusenvis som jobber i denne næringen.

Torsdag publiserte Helsedirektoratet sitt faglige råd på nett. Der fremgikk det at de gir råd om å delvis oppheve den nasjonale skjenkestoppen, og heller ha skjenkestopp fra et gitt tidspunkt. Dateringen viser imidlertid at dokumentet ble tilsendt helse- og omsorgsdepartementet den 9. januar, noe som betyr at rådet ble holdt tilbake i fire dager før pressekonferansen torsdag.

Rådet var dermed klart dagen før Jonas Gahr Støre var i Politisk kvarter på NRK, der han slo fast at han ikke ønsket å holde på smitteverntiltak én dag lenger enn nødvendig. Helseminister Ingvil Kjerkol (Ap) har flere ganger sagt, senest 6. januar til VG, at regjeringen gjør løpende vurderinger av tiltakene.

annonse

FrPs helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud reagerer kraftig på hemmeligholdet.

– Jeg må bare si at det gjør meg forbannet, sier Hoksrud til Nettavisen.

Kritisk

annonse

Noen dager fra eller til ville vært kritisk for serveringsbransjen, mener Hoksrud.

– Vi snakker om en næring som har blødd i lang tid. Jeg tror de vil føle seg ordentlig lurt og ganske mange kommer til å være forbannet, sier han.

– De har vært tydelige på at de skal gjøre løpende vurderinger, samtidig sa de i Debatten på NRK at de skal vente til 14. januar uansett. Så viser det seg at de driter i faglige råd sånn at de kan vente til den 14. og så sole seg i glansen i beste sendetid på Dagsrevyen, sier Hoksrud.

Hoksrud peker på at Senterpartiet i Stortinget den 6. januar stemte mot å oppheve skjenkestoppen, og at partileder Trygve Slagsvold Vedum dagen etter stilte i et intervju med Dagbladet hvor han gikk ut mot skjenkestoppen.

– Det er respektløst mot alle de tusenvis som jobber i denne næringen, og de som har gått konkurs og sett livsverket sitt gå i grus. Det opprører meg at de holder på den måten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474