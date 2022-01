annonse

Nettverket smuglet migranter og narkotika inn i Europa, og tyvegods og ettersøkte kriminelle ut.

Hundrevis av spanske etterforskere har bidratt i etterforskning og deretter knusing av et nettverk av menneskesmuglere, som har tjent enorme summer på å frakte migranter til Europa, samt ettersøkte kriminelle tilbake over Middelhavet. Dette rapporterer den britiske avisen The Times.

Menneskesmuglerne drev skytteltrafikk over Middelhavet ved hjelp av store gummibåter. Det kriminelle nettverket opererte fra Algerie til Almeria, Alicante og Frankrike.

Smuglerne tok 5.000 euro i betaling per passasjer, enten det var til eller fra Europa. Altså kan det konstateres at det ikke var fattige flyktninger som ble smuglet av nettverket. The Times melder at returbillettene ble kjøpt av ettersøkte kriminelle.

Det kriminelle nettverket smuglet ikke bare mennesker inn i Europa. De smuglet også narkotika inn på vårt kontinent, og tyvegods ut av det, tilbake til Nord-Afrika.

Ble huset i okkuperte ferieleiligheter

The Times skriver at migrantene som krysset Middelhavet fra Algerie til Spania ble ført til okkuperte leiligheter i Alicantes nordlige forsteder. Mange ferieleiligheter står tomme, særlig på grunn av koronarestriksjonene som gjør at utenlandske eiere ikke får benyttet dem. Disse ble altså utsatt for innbrudd, og okkupert.

I Alicante mottok migrantene penger gjennom hawala-systemet, noe som er vanlig i hele den islamske verden og består av økonomiske overføringer basert på tillit, via mellommenn.

«Transaksjonene ble utført av en hawalder i Oran, som slektninger av hver migrant ga 10.000 dinarer, som så ble vekslet til 1.000 euro gitt av en annen hawalder basert i Spania, hånd til hånd, uten noe skriftlig register over transaksjonene», sier betjenten The Times har opplysninger fra.

Sendte mange båter samtidig

Den kriminelle nettverket skal ha tatt 5.000 euro for reisen mellom Algerie og Almeria, 200 til 600 euro for overføringen til Alicante, og opptil 1.000 euro mer for den videre turen til Frankrike.

«De pleide å sende mange båter samtidig, noen ganger opptil ti, slik at hvis en ble oppdaget, kunne de andre nå Spania uten problemer», sier offiseren som var ansvarlig for operasjonen for å pågripe de involverte.

Etter en syv måneder lang etterforskning som involverte 100 polititjenestemenn ble 24 personer arrestert i forrige måned. De siktes for å tilhøre en kriminell organisasjon, brudd på utenlandske borgeres rettigheter, folkehelsebrudd og besittelse av tyvegods. Politiet har funnet mer enn 40.000 euro i kontanter, fire kjøretøy, 3,5 kg ecstasy av typen «rosa kokain», 61 mobiltelefoner, stjålne identitetsdokumenter og bankkort, stadig ifølge The Times.

Menneskesmuglernettverket har også tjent store beløp på å frakte kriminelle tilbake til Afrika. Dette skal i stor grad dreie seg om tidligere migranter som har begått alle slags forbrytelser i Europa, fra voldelige ran til drap, og som ikke ønsket å bli arrestert i Europa.

