Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er siktet for å ha overtrådt grensene for sin ytringsfrihet. Dette bekrefter han selv.

– Jeg kan bekrefte at jeg er siktet etter straffeloven for å ha brutt grensene for min ytringsfrihet. Jeg har uttalt meg som folketingsrepresentant i en politisk sak, og jeg har foreløpig ikke noe mer å tilføye, sier Frederiksen i en uttalelse.

Hjort Frederiksen forsvarsminister i Danmark mellom 2016 og 2019, og representerer partiet Venstre.

Han er siktet i henhold til den danske straffelovens paragraf 109, som dreier seg om å røpe eller videreformidle statshemmeligheter, ifølge Ritzau.

– Jeg kunne aldri drømt om å gjøre noe som kunne gjøre skade på Danmark eller Danmarks interesser, sier Frederiksen videre.

Saken skal ha sitt opphav i en uttalelse om en hemmelig avlyttingsavtale mellom Danmark på USA på TV-programmet «Lippert».

I programmet bekreftet Frederiksen at det var inngått en konkret avtale mellom daværende statsminister Poul Nyrup og USAs president Bill Clinton om å tappe opplysninger fra internettkabler.

Det er etter alt å dømme disse uttalelsene som er grunnlaget for siktelsen mot den tidligere forsvarsministeren, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Frederiksen forklarte også at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) hadde satt opp filtre i et forsøk på å forsikre seg om at den amerikanske etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA) ikke fikk tilgang til informasjon om danske statsborgere.

