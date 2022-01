annonse

annonse

Barn mellom 5 og 11 år vil nå få tilbud om vaksinedose, melder Helsedepartementet.

Departementet understreker at vaksinering er frivillig og at dette ikke er en generell anbefaling om å vaksinere alle barn mellom 5 og 11 år, ifølge NTB.

– Barn blir svært sjelden alvorlig syke, og det er foreløpig begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger eller bivirkninger som kan komme etter lang tid, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

annonse

– Den individuelle nytten for de fleste barna er liten, og Folkehelseinstituttet (FHI) har ikke en anbefaling om at alle barn mellom 5 og 11 år skal vaksineres. De åpner imidlertid for at alle foreldre og foresatte får tilbud om vaksine til barna sine, men det vil være spesielt aktuelt for noen få grupper, sier hun.

Barn med kroniske sykdommer er en av gruppene vaksinering kan være aktuelt for. Det kan også være særlig aktuelt i familier der barn er i nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse, eller for barn som skal oppholde seg i land med mer smitte eller dårligere helsetjenester, forklarer Kjerkol.

FHI anbefaler at barn mellom 12–15 år skal få andre vaksinedose. Helsedepartementet understreker imidlertid at det er første dose som gir den største nytten for denne aldersgruppen.

annonse

– Regjeringen følger Folkehelseinstituttets anbefaling når det kommer til vaksinering av barn og unge. Dette er et frivillig tilbud, og foreldre må avgjøre om de ønsker å vaksinere barnet sitt, sier Kjerkol.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474