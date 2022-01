annonse

annonse

Kan omfattende minelegging av Taiwansundet avskrekke en potensiell kinesisk invasjon av øya?

Defense News melder at president Tsai Ing-wen ledet en opprettelsesseremoni for det taiwanske sjøforsvarets 1. og 2. mineleggingsskvadron, som vil betjene skip som automatisk kan utlegge et stort antall små, men kraftige miner i høy hastighet uten behov for dykkere.

Slike teknologier er en del av en strategi for å avskrekke enhver mulig kinesisk invasjon av øya, ettersom Kinas mektige militære har en enorm overlegenhet i antall fly, skip og andre våpen sammenlignet med Taiwan.

annonse

Kina krever Taiwan som sitt eget territorium, og har trappet opp sine trusler om å bringe øya under sin kontroll med makt om nødvendig. Beijing har blant annet økt hyppigheten av militærøvelser og sender stadig oftere jagerfly og andre militærfly inn i Taiwans luftforsvarsidentifiseringssone (ADIZ).

Den første bestillingen på fire skip produsert av Lungteh Shipbuilding er en del av et forsøk fra Tsai for å revitalisere den innenlandske våpenindustrien og redusere Taiwans avhengighet av sin viktigste allierte, USA, for defensive våpen. Lungteh produserer også missilkorvetter, patruljebåter og andre fartøyer for de taiwanske væpnede styrkene og politiet, samt skip for sivilt bruk.

– Skipene gir marinen enda mer slagkraft til å beskytte våre farvann. Sjøsettingen deres demonstrerte fruktene av den innenlandske forsvarsindustrien og viste verden vår vilje til å forsvare landet vårt, sa Tsai under seremonien.

annonse

Løytnant Hsu Shu-wei fra den 2. mineleggingsskvadronen sa at formålet med den nye teknologien ganske enkelt var å «bygge opp vår [Taiwans] asymmetriske krigføringskapasitet».

– Målet vårt er å avskrekke fienden fra å komme seg til øya vår, sa Hsu.

Det automatiske mineleggingssystemet ble utviklet av Taiwans Chung Shan Institute of Science and Technology.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474