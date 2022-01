annonse

Anders Behring Breivik forklarer seg nå i Telemark tingrett.

Han startet med å si at han tar avstand fra all vold og terror, skriver NRK.

– Jeg tar i dag sterk avstand fra vold og terror samt objektivene i manifestet. Jeg gir dere herved mitt æresord på at dette er bak meg for all tid, sa han.

Han påstod at han vil arbeide for en fredelig «nasjonalsosialistisk maktovertagelse», og at privatpersonen Breivik er død.

– Jeg hører at jeg de siste ti årene har blitt referert til som en privatperson. Det som ytre høyre og jeg selv anser er at individet Breivik døde i 2009 da jeg ble medlem i en organisasjon som heter Blood & Honour. Vi mener at ifølge Geneve-konvensjonen skal alle i kulturkrigen fra ytre høyre, også IS og Al-Qaida, behandles som krigsfanger, sa han.

Han mener han var hjernevasket for ti år siden, og at det ikke er hans skyld at han ble hjernevasket og radikalisert. De skyldige er de som hjernevasker, hevdet han.

