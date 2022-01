annonse

annonse

Etter at Wall Street endte tydelig ned tirsdag på grunn av frykt for renteheving, fulgte Tokyo-børsen etter onsdag. Sony og Toyota gikk sterkt tilbake.

Hovedindeksen Nikkei 225 gikk på det meste tilbake over 3 prosent, før den hentet seg opp mot slutten av dagen. Ved stengetid var tilbakegangen 2,53 prosent til 27.542,98 poeng.

Også den bredere Topix-indeksen var ned 2,97 prosent til 1.919,72 ved stengetid.

annonse

Sony Group gikk tilbake så mye som 12 prosent etter at Microsoft kunngjorde at de kjøper spillgiganten Activision Blizzard for over 600 milliarder kroner. Hvis kjøpet går gjennom gjør det Microsoft til det tredje største spillselskapet i verden, etter Tencent og Sony.

Markedet ble også trukket ned av tap for bilprodusenten Toyota. Tirsdag opplyste selskapet at det ikke ville nå de årlige produksjonsmålene sine, som følge av den globale mangelen på mikrobrikker.

På slutten av dagen var Toyota ned 4,97 prosent.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474