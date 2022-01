annonse

I retten i dag sa Rosenquist blant annet at terroristen har en tendens til å fabulere, fantasere og konstruere scenarioer.

Psykiater Randi Rosenquist, som har fulgt terroristen tett i 10 år, fortalte i retten i dag at hun de første tre-fire årene var bekymret for at han skulle bli depressiv, eller kanskje psykotisk, hvis han tok innover seg situasjonen, men nå har hun endret oppfatning.

De siste syv årene har imidlertid Rosenquist blitt mer og mer sikker på at terroristen vil være «spikret i sin politiske oppfatning» i all fremtid og kun gjøre mindre strategiske tilpasninger ut ifra situasjonen.

Rosenqvist sa videre at hun mener han ikke hadde en grei barndom og oppvekst, og at han prøver å kompensere for dette.

Hun har siden 2013 hatt ansvaret med å utarbeide åtte-ni risikovurderinger – senest i fjor, i forbindelse med at terroristen begjærte seg løslatt.

Terroristen er ikke konsistent i det han sier

– Når han sier noe, så tror han på det når han sier det. Men han kan på et annet tidspunkt mene noe annet. Han er ikke konsistent i det han sier, og det innebærer at man ikke kan stole på ham, sa psykiatrisk sakkyndig Randi Rosenqvist da hun vitnet i retten i formiddag.

Rosenquists konklusjonen i dag er i samsvar med den hun flere ganger tidligere har fremført i retten: «Det er nærliggende fare for at han på nytt skal begå alvorlig kriminalitet – uavhengig av hans egen påstand om at han nå er ikke-militant nazist som tar avstand fra vold.»

En forutsetning for prøveløslatelse fra forvaring er at domfelte kan vise til reell endring i voldsrisiko og forbedret evne til sosial fungering. Grunnkriteriene for forvaring – at det foreligger en nærliggende fare for nye, alvorlige handlinger – må ikke lenger være innfridd.

– Han sitter på sett og vis i sin egen boble

Rosenqvist er kritisk til at terroristen daglig benytter ti-tolv timer på studiecellen og lager «store mengder brev, planer, organisasjonsplaner, tegninger og alle de tingene han planlegger å sette i gang med»

– Jeg tror det forsterker hans politiske analyse. Han sitter på sett og vis i sin egen boble og tror at bare han sier ting mange nok ganger, så blir det sant, sa hun i retten i dag.

I sentrum for argumentasjonen til terroristens forsvarer, Øyvind Storrvik, er mangelen på soningsprogresjon – altså at han ikke er flyttet til lavere sikkerhetsnivåer og ikke har fått mer frihet utover i soningen.

Rosenqvist sa i retten i dag at terroristen vil ha særdeles dårlige utsikter til å fungere utenfor fengselet, og at det at han ikke vil oppnå sine forventninger om storhet, vil kunne føre til at massemorderen faller igjennom i det norske samfunnet og at dette vil kunne utløse nye aggresjonsplaner og vold.

