Utvalget mente at PSTs praksis var ulovlig, mens PST på sin side presiserte at de kun hadde foretatt målrettede søk, skriver Aftenposten.

Enden på visen kunne blitt at saken ble henlagt i slutten av januar i fjor, men Riksadvokaten ga ordre om ny etterforskning, og nå er avgjørelsen fra Spesialenheten klar.

Spesialenheten mener at PST ikke hadde lov til å samle inn passasjerdata om norske borgere og at heller ikke dataene ble lagret på en korrekt måte.

– Vi tar avgjørelsen og kritikken fra Spesialenheten på største alvor. Praksisen som Spesialenheten har etterforsket, er avsluttet, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Selv om bruddet på tjenesteplikten ansees å ha vært grov, slipper PST foretaksstraff.

Spesialenheten opplyser at PST ga uttrykk for at sikkerhetstjenesten befant seg i en form for nødrettssituasjon fordi terrorfaren skal ha gjort at PST «ikke hadde noe alternativ», men den forklaringen kjøpte ikke Spesialenheten, som skriver at de erkjenner at PST i en periode befant seg i en krevende situasjon, men at den likevel ikke oppveier at PST opprettholdt praksisen gjennom flere år.