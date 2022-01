annonse

Advokat Øystein Storrvik vil be om at Anders Behring Breiviks soningsforhold blir lettere, slik at han faktisk blir forberedt til en dag å slippe ut i frihet, skriver NTB.

Torsdag vil partene i saken mot terrordømte Breivik holde sine avslutningsprosedyrer.

Ettersom det er påtalemyndigheten som har reist saken mot Breivik, er det liten tvil om at Karlsdottir vil legge ned påstand om fortsatt forvaring for 42-åringen.

Statsadvokaten har gjort det klart at hun mener det fortsatt er overhengende fare for at Breivik kan begå ny, alvorlig kriminalitet dersom han løslates nå.

Storrvik varslet onsdag at han i prosedyren vil be retten påvirke Kriminalomsorgen til å legge forholdene til rette med tanke på at Breivik en dag faktisk skal få slippe ut av fengselet. Slik forholdene er i dag, mener han klienten ikke får noe tilbud som innebærer en progresjon i soningen.

– Han har et krav på det, som alle andre. Dette er som et siktemål, om det kommer til å skje er en helt annen diskusjon, men at han skal ha progresjon i den retningen er noe han skal ha. Min oppfatning av det er at regimet i fengselet er blitt for strengt, sier Storrvik.

Tidligere forsvarsadvokat for Anders Behring Breivik, Geir Lippestad, advarer mot å sensurere Breivik og mener det gjør ham viktigere

– Jeg tenker at det er riktig av norsk presse å dekke det han sier i retten, selv om han bruker muligheten til å fremme sin ideologi, sier Lippestad til Vårt Land.

Lippestad var Breiviks forsvarsadvokat under rettssaken i 2012.

Lippestad mener Breivik ikke er i stand til å få med seg høyreekstreme miljøer nasjonalt og internasjonalt, og enda mindre i stand til å innta en lederrolle der.

