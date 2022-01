annonse

annonse

Dårlig nytt for Manchester United-fans som vil at Cristiano Ronaldo (36) blir værende i klubben.

På stillingen 2-0 til Manchester United over Brentford onsdag kveld ble Ronaldo byttet ut av den vikariende treneren Ralf Ragnick. Portugiseren ble rasende og begynte å sutre da han satt seg ned på innbytterbenken.

Flere videoklipp som er delt på sosiale medier viser hvor misfornøyd 36-åringen var.

Sutringen er dårlig nytt for de som holder med Manchester-klubben.

Cristiano Ronaldo did NOT like being taken off against Brentford 😡 pic.twitter.com/9OT32QE3fY

— DAZN Football (@DAZNFootball) January 19, 2022