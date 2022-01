annonse

Aktor mener Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt for å få bedre soningsforhold og som et PR-stunt.

– Dette er et PR-stunt, slo statsadvokat Hulda Karlsdottir fast etter å ha argumentert for at Breivik ikke har endret seg i stor grad. Hun viste til at han i et skriv beskrev fem PR-stunt.

Aktor mener Breivik ønsker å fortsette å spre sitt budskap fra fengselet.

Aktor ber retten avvise Breiviks begjæring om prøveløslatelse.

Karlsdottir brukte i sin sluttprosedyre tid på å argumentere for at Breivik ikke har endret seg i vesentlig grad fra rettsforhandlingene i 2012, der han ble dømt til 21 års forvaring for terrorangrepet 22. juli.

Da rettssaken startet tirsdag, leste aktor Hulda Karlsdottir opp fra forvaringsdommen Anders Behring Breivik fikk i 2012. Da gikk hun gjennom alle som ble drept, torsdag fortsatte hun med alle som fikk skuddskader, skriver NTB.

Aktor sa at forklaringene fra de skadde og overlevende tydelig viser at Breivik hadde til hensikt å drepe alle som var på øya.

Da aktor leste opp punktet om skadene en 18-åring fikk, måtte hun ta en pause.

– Ved vurdering av faren for tilbakefall skal det legges vekt på det begåtte lovbruddet, sammenholdt med tiltaltes sosiale atferd og funksjonsevne, sa Karlsdottir på rettssakens første dag.

Breivik har i denne rettsrunden forklart at han kun husker bruddstykker fra 22. juli nå.

– I 2012 var tiltaltes hukommelse helt intakt om det som foregikk 22. juli, sa aktor og viste til Breiviks egne forklaringer.

Aktor Hulda Karlsdottir mener Anders Behring Breiviks såkalte æresord ikke holder for en prøveløslatelse.

Hun viser til at han har gitt retten sitt æresord på at han ikke vil begå nye terrorhandlinger, skriver NTB.

– Han ber om tillit. Den Breivik som ber om tillit i dag, er den samme som smadret regjeringskvartalet og kalte det en fiasko, sa Karlsdottir under sin prosedyre.

Aktor Hulda Karlsdottir trakk fram hvilke konsekvenser terrorangrepet 22. juli fikk for arbeidet i departementene.

– I tillegg til tapet av dyktige medarbeidere måtte en rekke ansatte sykmeldes på grunn av til dels betydelige fysiske og/eller psykiske skader. Også for ansatte som ikke var på arbeid 22. juli 2011, har det vært en stor belastning å få arbeidsplassen ødelagt av et terrorangrep, leste Karlsdottir opp fra tingrettsdommen mot Anders Behring Breivik som kom et drøyt år etter terrorangrepet.

