Helsedirektoratet har laget et forslag til hvordan folk selv kan registrere positive selvtester for koron. Løsningen kan være på plass i helgen.

– Vi har utarbeidet forslag til hvordan de som har behov for en bekreftende test fortsatt kan få det, uten at kommunene og laboratoriene belastes for mye. Dette vil gjøre det mulig å møte behovet også ved videre smittevekst, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det innebærer et system hvor innbyggerne selv registrerer positive koronatester.

I dag må personer som tester positivt på hurtigtest, i tillegg ta en PCR-test for at Folkehelseinstituttet (FHI) skal få oversikt over registreringen. Flere kommuner har meldt at denne ordningen er en stor belastning for testsystemet på grunn av de høye smittetallene, melder NTB.

– Vi tror det er mulig å få på plass løsninger som reduserer behovet for PCR-tester i løpet av kort tid, kanskje i løpet av helgen, men det avhenger av hvilke løsninger vi ender opp med, sier Nakstad.

