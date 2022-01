annonse

Islam Net har vært gjennom en modningsprosess.

– Mitt møte med Islam Net har gjort det mulig for meg å både være en god muslim og en lojal nordmann, skriver Vegar Jørgenstuen i Utrop, og fortsetter:

– For noen er det et sjokk å se det menneskelige og humane ved Islam Net, slik vi ser i NRKs Helene sjekker ut. Men for meg er det ikke noe sjokk, for det er nettopp dette Islam Net jeg ble kjent med og har sett utvikle seg og modne.

Jørgenstuen skriver at Islam Net har gjort det enklere for muslimsk ungdom å skille religion og kultur og bygge lojalitet til Norge med en norskmuslimsk identitet. Han sier at mange muslimer ser på seg selv som kun «muslimer i Norge», men ikke «norskmuslimer». Og det er en forskjell.

– Førstnevnte kan få deg til å føle som utlending eller annenrangsborger, mens sistnevnte begrep er inkluderende og skaper en følelse av eierskap til det å være norsk, skriver han, og legger til:

– Når Islam Net snakker om at de jobber for å styrke den norskmuslimske identiteten er dette positivt fra et integreringsperspektiv.

En av utfordringene i Groruddalen er barnefattigdom, sier Jørgenstuen, og forteller at ett av fire barn vokser opp i familier med inntekt under EUs fattigdomsgrense. Dette vil Islam Net bidra til å bekjempe ved å lage et lavterskeltilbud med trening, aktiviteter og et tilbud som skal hjelpe de med dårlig råd.

– Jeg vil avslutte med å fortelle litt om meg selv og hvordan Islam Net hjalp meg som en norsk, muslimsk konvertitt. I dag er jeg medarbeider i Islam Net og vil si at den moderate og inkluderende forståelsen jeg har av islam har jeg fått ved ha Islam Net rundt meg opp gjennom årene etter at jeg ble muslim.

Jørgenstuen skriver videre at takket være Islam Net så elsker jeg Norge og jeg elsker islam.

– Jeg er stolt av å være nordmann og jeg er stolt av å være muslim!

Leder av Ex-Muslims Of Norway, Cemal Knudsen Yucel er ikke overbevist

– Jeg er ikke overrasket over islamisters forsøk på å manipulere Vesten. Når religionen begynner å bli business kan til og med salafister og såkalte Da’wa-ungdommer bli politisk korrekte. Da begynner de å snakke med to tunger, for å beholde deres gode islambusiness, sier Ycel til Resett, og legger til:

– Klarer de å lure Vesten med å late som å være moderate og brobyggere? Ja, fordi det finnes allerede eksisterende kjøpere! Nemlig den islamo-venstresiden!

Yucel sier videre at etter hans mening så er islamister som taler med to tunger mer farlige enn hardcore salafister som snakker med en tunge. Sistnevnte er i alle fall ærlige og sier hva de står for, mener han.

