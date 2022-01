annonse

Flyet med delegasjonen fra Taliban landet på Gardermoen klokka 19.25 lørdag kveld. Norge har betalt for flyturen.

Det innleide flyet landet på Gardermoen lørdag kveld. Delegasjonen som skal bestå av 15 menn, ledes av utenriksminister Amir Khan Muttaqi, går det fram av en Twitter-melding lagt ut av Taliban-talsmann Abdul Qahar Balkhi.

Senior IEA delegation led by the FM H.E Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Norway in a special flight of the said country where talks will be held with representatives of various countries & a number of Afghans about humanitarian aid, political, educational & economic issues. pic.twitter.com/YHoLEuM0t0

— Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 22, 2022