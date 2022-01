annonse

Hva er det norske myndigheter driver med?



Luksus privatfly med talibanske terrorister ankom norsk jord lørdag kveld, betalt av dine, mine og våre skattepenger.

Statssekretær i UD, Henrik Thune, har bekreftet at Norge betaler for privatflyet til Talibans delegasjon og også reisen for representantene for sivilt samfunn. Det private leieflyet for Talibans delegasjon er valgt ut ifra ulike praktiske sikkerhetsmessige forhold, forteller han.

Hva regjeringen egentlig vektlegger i «ulike praktiske sikkerhetsmessige forhold», kan man jo virkelig lure på!?

Ti norske soldatliv

Som en del av Nato, har norske soldater kjempet mot Taliban og arbeidet for fred, stabilitet og demokrati i mer enn 20 år. Afghanistan er nå i hendene på islamistene som i alle år har vært de vestlige lands fiender.

Sett i relasjon til denne meningsløse krigen, ble hele ti norske soldater i perioden 2004 – 2011 drept i tjeneste. I tillegg, ifølge tall fra Forsvaret, ble 921 norske soldater skadd i forbindelse med tjeneste i Afghanistan. Ca. 9 200 nordmenne har utført tjeneste i Afghanistan. Også to sivile nordmenn har mistet livet.

En hån

Befolkningen tror jo selvfølgelig at politikerne vil vårt beste, men det er jo vrangforestillinger. Her inviterer norske politikere terrorister som har drept norske soldater og som har tatt makten i Afghanistan med våpen i hånd. Og de mottas som ærverdige notabiliteter. Det er en forakt overfor de pårørende som har mistet sine nærmeste der nede. Naturlig nok vil jo de det her gjelder ha en rettferdig vrede i så måte.

Norge

Den Talibanske delegasjonen ankom Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) hvor de etter all sannsynlighet får komme inn i Norge via VIP terminalen på OSL, og får spesialbehandling.

Terrorister

Regjeringen har i all tid resolutt flere ganger stadfestet at de under ingen omstendigheter er villige til å forhandle med terrorister.

Hva har skjedd? Har den norske stat og UD nå valgt en annen strategi – nemlig at det beste er å forhandle med terrorister?

Sett i relasjon til islamistene og terroristene Norges regjering her med åpne armer har valgt å invitere, har jo norske utlendingsmyndigheter i en årrekke innvilget asyl, opphold og norsk statsborgerskap til deres landsmenn, grunnet forfølgelse og grusomheter utført av «Taliban».

Undring

Relatert til bilder av den talibanske delegasjonen som nå har ankommet Norge, kan man jo spørre seg – hva er dette for noe?

Hvilken sivilisasjon og epoke representerer denne gruppe mennesker? Snakker vi her flere hundre år tilbake i tid?

Er dette en ny galskap, som norske myndigheter atter en gang vil prøve å få satt i system?

