Regjeringen avvikler kravet om innreisekarantene fra natt til onsdag. Det anses ikke lenger som smittevernfaglig nødvendig.

Per i dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene.

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt dette til regjeringen. FHI påpeker at reisende “uten koronasertifikat” utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Smittekarantene

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære av koronasmittede.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med følgende grep:

* Daglig testing i fem døgn etter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

* Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i elleve døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også barn.

* I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

* Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.

* Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Personer som ikke følger testregimet, må være i karantene i ti døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst sju døgn etter siste nærkontakt, skriver departementet.

Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

