annonse

annonse

Anas Haqqani har blitt anmeldt til politiet i Norge.

Det er medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari som har levert politianmeldelsen.

– Vi har politianmeldt ham for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, sier Athari til NRK.

annonse

Anas Haqqani er seniorrådgiver i innenriksdepartementet i Afghanistan og er et av de 15 medlemmene i delegasjonen som i tre dager skal ha forhandlinger på Soria Moria hotell i Oslo.

– Han og nettverket har stått bak de mest dødelige angrepene mot sivilbefolkningen i Afghanistan siden 2001. Det gjør vondt at han kommer som en respektert gjest her i Norge, istedenfor å bli tatt i håndjern til talebenken i menneskerettighetsdomstolen i Haag, sier Athari.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at regjeringen var klar over at flere i delegasjonen var ettersøkte.

annonse

– Vi vet at flere av disse er ettersøkt. Det er derfor de har kommet til Norge på den måten de har kommet, sier hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer invitasjonen av Taliban til Norge.

– Afghanistan er på randen av kollaps, og muligheten for en massiv flyktningbølge, og at terror igjen får fotfeste. Norge har en forhistorie som gjør at Norge kan legge til rette for samtaler mellom Taliban og sivilsamfunnet, sier Støre.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474