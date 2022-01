annonse

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han ikke visste at Anas Haqqani var med i den afghanske delegasjonen.

– Navnet på de enkelte i delegasjonen så jeg i mediene da de ankom Norge. Vi var klar over at Taliban satt sammen sin egen delegasjon. Dette er folk som har vært ettersøkt og på lister. Nå er det lagt til rette for at de kan reise til slike møter, sier statsministeren til Dagbladet rett etter ankomst til New York søndag kveld.

Sirajuddin Haqqani, som er lillebroren til Sirajuddin Haqqani, som leder Haqqani-nettverket, er etterlyst av FBI for terrorangrepet på Kabul Hotel Serena i 2008, hvor Dagbladets journalist Carsten Thomassen (38) ble drept.

Støre mener imidlertid at det ikke er noe problem at UD ikke varslet ham tidligere om at Haqqani var med.

– Det har jeg ikke noe problem med. Som sagt: De satte sammen sin delegasjon, som skulle være representative. Det er riktig for disse samtalene at de kommer på høyt nivå. Hadde de kommet på et lavt nivå, hadde de hatt mindre muligheter til å forplikte seg, sier han.

