annonse

annonse

Koronaviruset kan ha vært i Norge allerede i 2019, ifølge forskere fra Akershus universitetssykehus (Ahus), sitert i Dagens Medisin.

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 hos gravide i Ahus sitt nedslagsfelt helt tilbake til desember 2019 – en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa, skriver sykehuset på egne hjemmesider.

– Funnene våre forandrer historien om koronaepidemien både i Norge og i verden, sier prosjektleder Anne Eskild i nyhetsmeldingen.

annonse

Det første tilfellet av covid-19 i Europa ble oppdaget 27. januar 2020 i Frankrike, mens i Norge ble viruset først påvist i Tromsø 24. februar. Men etter søk etter antistoffer i lagrede blodprøver, har forskerne funnet det første positive utslaget allerede i desember 2019 – samme måned som viruset først ble konstatert i Kina.

– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig, sier Eskild.

Rundt 500 prøver per måned er blitt testet for antistoffer mot SARS-CoV-2, og det ble funnet et positivt utslag i desember 2019, til i januar 2020, og et i både februar og mars.

annonse

Av de totalt 6520 kvinnene som ble undersøkt gjennom hele perioden, ble det påvist antistoffer hos 98 kvinner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474