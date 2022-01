annonse

Da Miljøpartiet De Grønne ville ha piggdekkavgift, kokte kommentarfeltet til Drammens Tidende over. Heller ikke FrP er imponert over det de har hørt.

På Facebook var det sinte fjes og mye uenighet med MDG, skriver Drammens Tidende. De kalte det en provoserende symbolpolitikk.

«Folk kjøper ikke piggdekk for moro skyld. De som daglig kjører utenfor europaveg og bykjerne tenker sikkerhet», lyder en kommentar.

«Tullinger. Folk benytter ikke piggdekk hvis de ikke behøver. Noen bor slik at de ikke har valg», skriver en annen.

Gruppeleder for MDG i Drammen, Cathrin Janøy, skriver i en SMS til Drammens Tidende at de vil redusere svevestøvet.

– Premisset for denne debatten må være hva vi kan gjøre for å bedre luftkvaliteten, og hvordan vi kan gjøre byen vår enda bedre å bo, ferdes i og oppholde seg i, skriver Janøy, og sier at dårlig luftkvalitet kan føre til alvorlige helseskader:

– Bilen er viktig for at folk skal komme seg fra A til B, men helsa til innbyggerne våre er enda viktigere, mener hun.

I Drammen FrP er de ikke nådige i sin kritikk av MDGs forslag. De mener forslaget er håpløst gitt behovene i Drammen.

– Drammen FrP mener dette er et påskudd fra MDG for å innføre mer bilfiendtlig politikk i Drammen. Drammen kommune ligger i en dal, med bratte bakker på begge sider. For mange innbyggere i kommunen er piggdekkene avgjørende for trygghetsfølelsen deres. Vi kan ikke la MDG sin symbolpolitikk gå på bekostning av innbyggernes trafikksikkerhet, sier Kristin Løvaas Gjerde i Drammen FrP til Resett, og fortsetter:

– Det er også slik at man trenger en viss andel med piggdekk på veiene for at de ikke skal bli for glatte og polerte. I Drammen kjører cirka 15 prosent med piggdekk i dag, og da det ønskelige er at 10-20 prosent skal bruke disse dekkene, er det faktisk ikke ønskelig at noe særlig flere skal gå over til piggfritt. Bilistene i Drammen må ikke plages med nok en avgift.

