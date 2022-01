annonse

Har de lovlig innreise i riket?

Det så nesten ut som et statsbesøk da delegasjonen fra Taliban landet på Gardermoen lørdag.

I blitzregnet fra fremmøtt presse ble Taliban geleidet av livvakter fra PST idet de steg ut fra en privatjet i dyrere prisklasse.

Deretter ble de fraktet til og innlosjert på Soria Moria hotell og konferansesenter med panorama-utsikt over Oslo.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og hennes departement har bedyret at besøket fra norsk side ikke innebærer diplomatisk anerkjennelse av Taliban, hvis styre i Afghanistan mangler støtte fra verdenssamfunnet.

Det reiser spørsmål om delegasjonens legale status når det gjelder innreise og opphold i riket. Hvis ikke som diplomater, er delegasjonen å regne som privatpersoner og dermed underlagt de alminnelige reglene som utlendingsloven fastsetter?

Dersom ikke annet er bestemt, skal en utlending som kommer til riket, ha pass eller annet legitimasjonsdokument som er godkjent som reisedokument. Utlendinger må ha visum til Norge for å kunne reise inn i riket, med mindre Kongen i forskrift har gjort unntak fra dette kravet.

– Utlendingsloven §§ 8 og 9

Skjedde delegasjonens innreise i riket med besøksvisum fra Utenriksdepartementet eller i kraft av diplomatisk status, eller er Taliban her på «papirløst» grunnlag?

Etter delegasjonens ankomst har både politikere og medier stilt spørsmål ved flere sider av oppholdet, herunder hva jetflyet kostet å leie.

Prisen viste seg å være 3,5 millioner kroner for flyet. Når også overnatting, sikkerhet og alt annet tas med, forventes regningen å ende på sju millioner.

Det som få har satt søkelyset på, er på hva slags grunnlag delegasjonens medlemmer fikk innreise i riket. På bildene fra Gardermoen kan vi se den femten mann store gruppen spasere fritt ut fra flyet, tilsynelatende uten passkontroll.

Er det turistvisum, som diplomater – eller noe annet?

Har Taliban-delegasjonens medlemmer i det hele tatt gyldige innreisepapirer og dermed lovlig opphold i riket etter utlendingsloven?

Anas Haqqani er seniorrådgiver i Afghanistans innenriksdepartement og blant de femten medlemmene i delegasjonen som har forhandlinger på Soria Moria hotell i Oslo.

Medieviter og norsk-afghaner Zahir Athari har levert en politianmeldelse mot Mohammed Anas Zadran, som også kjennes som Anas Haqqani, kunne NTB tidligere melde.

Norges utenriksdepartement har ikke bekjentgjort om delegasjonen har diplomatisk status og dermed har frihet fra arrestasjon og rettsforfølgelse.

– Han og nettverket har stått bak de mest dødelige angrepene mot sivilbefolkningen i Afghanistan siden 2001. Det gjør vondt at han kommer som en respektert gjest her i Norge, istedenfor å bli tatt i håndjern til talebenken i menneskerettighetsdomstolen i Haag, sa Athari.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) hevder Utenriksdepartementet ikke hadde innflytelse på hvem Taliban sendte til Norge.

– Vi vet at flere av disse er ettersøkt. Det er derfor de har kommet til Norge på den måten de har kommet, sier hun.

Det er uvisst hva Huitfeldt mener med at «de har kommet til Norge på den måten de har kommet».

Men når hun sier at Norge ikke har innflytelse på hvem Taliban sendte, tyder det på at de ikke hadde forhåndsutstedt visum fra norske myndigheter ved innreise i riket. Visum utstedes normalt til faktiske personer, ikke på blanko.

En utlending kan bortvises når utlendingen mangler nødvendig tillatelse etter loven [eller ikke har] tilstrekkelig midler til opphold i riket […] og til hjemreise.

– Utlendingsloven § 17

Allerede lørdag kveld skrev Resett e-post til Utenriksdepartementet for å bringe klarhet i spørsmål om visum og godkjenning. I helgene er det kun UDs vakttelefon som besvares, mens henvendelser pr. e-post besvares fra mandag til fredag.

Under Talibans besøk er UD blitt nedringt av norsk og internasjonal presse. Trolig er også pågangen av e-poster større enn vanlig.

Man vet at Taliban-delegasjonen befinner seg i Norge på invitasjon fra UD. Men det er uklart hva slags innreisegrunnlag gruppen har.

Resett kommer tilbake med UDs svar når dette foreligger.

Overfor Resett har Utenriksdepartementet tidligere forklart at Norge kun anerkjenner land, for eksempel Afghanistan, ikke regjeringer, for eksempel Taliban. Her skiller Norge seg fra flertallet av verdens stater, som både anerkjenner land og regjeringer.

– Norge anerkjenner bare stater, ikke regjeringer, lød UDs uttalelse.

Mottakelsen av Taliban, med privatjet, innlosjering på toppdiplomat-nivå og «all inclusive», står for øvrig i skarp kontrast til UDs omsorg, eller mangel på sådan, for de ansatte ved Afghanistans ambassade i Oslo.

Da Taliban grep makten i Afghanistan august 2021, stanset samtidig pengestrømmen fra utenriksdepartementet i Kabul. Nå lever ambassadør Youssof Ghafoorzai i hovedsak på oppsparte midler – enn så lenge.

Ikke vårt problem, sier norsk UD.

– Ansvaret for å dekke utgiftene til ambassader tilligger normalt senderstaten. Dersom et lands ambassade i Oslo av ulike årsaker kommer i en situasjon der man ikke er i stand til å svare for sine økonomiske forpliktelser, er det ikke noe som tilsier at dette vil være et ansvar for norske myndigheter, opplyste UD til Resett i august.

– Ambassaden i Oslo representerer fortsatt landet overfor norske myndigheter. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye. Inntil videre forholder vi oss til ambassaden som del av landets eksisterende utenriksapparat, presiserte UD samtidig.

Mens UD «tar regningen» for Taliban-delegasjonen, kan de strandede diplomatene i Gange-Rolvs gate 5 dermed se langt etter støtte til drift og oppvarming.

