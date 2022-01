annonse

Rafael Nadal slo Daniil Medvedev i en dramatisk Australian Open-finale. Seieren gjør at spanjolen er alene som Grand Slam-historiens største tittelgrossist.

Det elleville oppgjøret var over etter godt over fem timer. Lenge så det ut til at Medvedev skulle få revansj etter finaletapet i US Open i 2019. Også den gang trengte Nadal fem sett på å gå seirende ut.

Men etter at russeren hadde tatt de to første settene, kjempet Nadal seg tilbake og vant de tre neste. Spanjolen seiret med sifrene 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5.

Nadal slet med en fotskade i store deler av sist sesong. Det erkjente han at har vært tungt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er helt fantastisk. For halvannen måned siden visste jeg ikke om jeg skulle spille på øverste nivå igjen. Dere aner ikke hvor mye jeg har måttet jobbe for å komme meg hit, sa han etter tittelbragden.

– Dette er en av de mest emosjonelle seirene i min karriere, fortsatte han.

Langdrygt

Søndagens finale var preget av svært lange poeng, og de to duellantene holdt hverandre i sjakk i store deler av kampen. Etterpå roste Medvedev kampviljen til Nadal.

– Jeg vil gratulere Rafa. Jeg er overrasket over hva han fikk til i dag. Jeg måtte bare prøve å spille tennis, og etter kampen måtte jeg spørre: «Er du sliten?», sa Medvedev.

Før turneringen hadde både Nadal, Roger Federer og Novak Djokovic 20 Grand Slam-triumfer hver. Med begge sine to erkerivaler ute av bildet i Melbourne, var det knyttet stor spenning til om Nadal kom til å utnytte det.

Triumf

Årets seier er Nadals andre i den prestisjetunge turneringen i Australia. Han vant den for første gang i 2009. Det er stadig Roland-Garros som tar opp mest plass i premieskapet hans. Den turneringen har han vunnet hele 13 ganger.

Han har vunnet US Open fire ganger, mens Wimbledon-trofeet er blitt løftet to ganger.

Nadal har tapt seks finaler i Australia tidligere, og det var langt fra lett for den spanske stjernen å bli historisk søndag.

Servebrudd

Medvedev vant åpningssettet etter å ha brutt Nadals tredje serve. Sett nummer to var preget av fire servebrudd, og det gikk etter hvert til tiebreak. Settet, som til slutt varte i hele 84 minutter, fikk en russisk vinner. Men der stoppet det for Medvedev, som i ettertid slet med å få has på de harde forehandslagene til Nadal.

Han var også upresis i sine vinnere. Det gjør man ikke ustraffet mot Nadal.

I det tredje settet slo Nadal tilbake og reduserte stillingen etter å ha brutt Medvedevs serve. Det samme skjedde i sett nummer fire. Dermed ble finalen en femsetter, og i Medvedevs tredje servegame viste Nadal klasse og brøt nok en gang.

Historisk

Alt var deretter i Nadals hender, men Medvedev skulle by opp til ny spenning da han brøt den avgjørende serven. Det ville ikke Nadal ha noe av, og den rutinerte spanjolen brøt tilbake i det påfølgende gamet.

Deretter servet Nadal seieren inn og kunne juble for finaleseier nummer 21 i Grand Slam-sammenheng.

Medvedev har tapt to Australian Open-finaler på rad. Han kom til kort mot Djokovic i fjorårets utgave.

