Markus Tårneby Hansen (24) forteller til VG at han så seg for da han skulle kjøre over den usikrede planovergangen i Skjeberg, men at han fikk solen i ansiktet.

– Brått så jeg toget gjennom førervinduet og skjønte med en gang at det kom til å smelle. Da ga jeg bånn gass for å få det til å treffe så langt bak på bilen som mulig, sier Hansen.

Hansen forteller at han fikk et kutt i øret og fingrene og en smell i ryggen.

– Jeg var rimelig sikker på at det var slutt, sier han og er glad det gikk bra med kameraten.

– Bilen er det bare å kjøpe ny, men du får ikke en ny kamerat.

– Englevakt

– De to som satt i bilen, har hatt englevakt som kom fra dette med så små skader, sier politiets innsatsleder Arve Hermansen til Sarpsborg Arbeiderblad.

Ulykken skjedde søndag ettermiddag. Planovergangen er verken sikret med lys, lyd eller bom.

Det var 16 personer om bord i toget, men ingen av dem ble skadd.

