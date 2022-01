annonse

annonse

Politiet beslagla narkotikaen hans i en hemmelig operasjon.

Vedkommende (46) er norsk, og ble allerede i 2005 domfelt i lagmannsretten til fengsel i syv år og seks måneder for oppbevaring av en betydelig mengde hasjisj – rundt 290 kilo. Heretter vil den det her gjelder bli titulert som domfelte.

Kurer

annonse

1 mai 2020 forsøkte domfelte å innføre rundt 44 kilo hasjisj og rundt seks kilo marihuana fra Sverige til Norge.

Domfelte hentet med bil nærværende narkotika i Sverige. Han tok imot narkotikaen, la det i bilen og oppbevarte det der i et døgn på svensk side. Avtalen var at en annen person skulle ta over stoffet, og få det videre over grensen til Norge.

Bilen med narkotikaen ble natten over parkert i sentrum av Strømstad.

annonse

Les også: Nok en grunnløs asylsøknad (+)



Overvåket

Det domfelte og hans narkotikaliga ikke var klar over, var at hele narkotikaoverførselen og dens forsøk på innførsel til Norge ble kontrollert, observert og holdt under oppsikt av både svensk og norsk politi.

Natt til 2. mai 2020 ble den aktuelle bilen med narkotikaen beslaglagt av politiet i Strømstad. Kriminalpolitisentralen (Kripos) var en foregangsaktør i denne narkotikaaksjonen.

Velorganisert

Forholdene rundt selve innførselen av narkotikaen bar preg av et velsmurt og profesjonelt mønster der involverte aktører i ulike ledd kommuniserte via en kryptert kommunikasjonskanal.

Domfeltes motiv for handlingen var ifølge ham selv ene og alene profitt, hvor han skulle få 100 000 kroner for sin bistand.

Selve gjennomføringen av innførselen ble derimot stanset og avbrutt etter at politiet fjernet bilen med narkotikaen. Det var således ikke domfelte selv som valgte å avbryte fullbyrdelsen av denne forbrytelsen.

annonse

Fordekt ransaking

Bilen med narkotikaen ble beslaglagt av svensk politi på bakgrunn av en hemmelig ransaking, uten at noen av de involverte forsto hva som egentlig skjedde.

Les også: Ulovlig parkering på Valdresflye: Et eksempel på politiets prioriteringer (+)



Represalier

Det er nå rundt 20 måneder siden det straffbare forholdet fant sted, og domfelte ble selv ikke kjent med siktelsen før oktober 2020. Det er om lag 15 måneder siden.

Etter at bilen med narkotikaen sporløst forsvant, har den videre saksbehandlingstiden vært tung for domfelte.

Det gikk mange måneder før de involverte egentlig forsto hva som hadde skjedd, samt at det faktisk var politiet som hadde beslaglagt og tatt hånd om stoffet.

I mellomtiden ble domfelte mistenkt av sine egne at det var han som hadde stukket av med hele narkotikapartiet. Dette medførte gjengjeldelser i form av innesperring, trusler med pistol og slag med brekkjern. Av hensyn til egen sikkerhet, gjemte og oppholdt han seg i flere måneder på sin mors hytte.

Dom

Etter å ha avgitt en uforbeholden tilståelse i Oslo tingrett 17. Januar 2022, ble denne gangen domfelte dømt for forsøk på innførsel av rundt 44 kilo hasjisj samt rundt seks kilo marihuana.

Han ble på dette grunnlaget dømt til fengsel i tre år og sju måneder.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474