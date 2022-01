annonse

Unneland barnehage i Bergen fikk strømregning på over 50.000 kroner i desember. Det var halvparten av hva de hadde budsjettert for hele 2021.

– I tillegg til at strømregningen er ille i seg selv, så oppleves dette som en ekstra trøkk. Vi har stått i førstelinja i pandemien, og skal holde samfunnet i gang, og så får man denne i tillegg, sier styrer i Unneland barnehage til Utdanningsnytt.no.

Han forteller at det er halvparten av hva barnehagen hadde budsjettert med til strøm for hele året og at han gruer seg til regningene for januar og februar kommer. De pleier å være høyere enn desember-regningen.

– Pengene må jo tas fra et sted, men det kan gå utover driften. Vi er en foreldredrevet barnehage der alt overskuddet går tilbake til barnehagen og vi har ikke mulighet til å legge på prisen, slik andre bedrifter kan. Det burde vært en selvfølge at myndighetene går inn med en støtteordning som gjelder oss, mener han, og sier de kan ikke spare ved å skru ned varmen på grunn av barna.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL), de har rundt to tusen medlemmer og nær tredve tusen ansatte. PBL sier at det er mange barnehager som står i tilsvarende situasjon. De etterlyser en løsning.

– Helt spesielle situasjoner vil kreve ekstraordinære tiltak. Men hovedproblemet i sektoren er at finansieringssystemet ikke fungerer. Dagens system sikrer sektoren verken nødvendig økonomisk bærekraft for å håndtere situasjoner med økte utgifter, eller samtidig finansiering av slike utgifter, sier han til pbl.no.

Resett kontaktet stortingsrepresentant i Næringskomiteen, Rasmus Hansson i MDG med spørsmål om hva hans parti ville gjøre for barnehager i økonomiske problemer på grunn av høy strømregning, men Hansson har ennå ikke besvart vår henvendelse.

