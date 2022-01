annonse

Det blir stadig billigere og enklere for ikke-statelige organisasjoner å produsere raketter, droner og kryssermissiler. Det blir også vanskeligere og vanskeligere å forsvare seg mot dem.

Bruken av lavteknologiske hjemmesnekrede droner, raketter og til og med relativt høyteknologiske kryssermissiler har eksplodert i omfang over de siste årene. I hendene på ikke-statelige ondsinnede aktører som ønsker å skape kaos, kan det by på store sikkerhetsrelaterte utfordringer.

Grunnet hvor enkelt og billig det har blitt å «snekre sammen» slike offensive våpen selv med begrensede midler og ekspertise; samt hvor vanskelig det er for mottakerparten å stoppe dem, har de raskt blitt blant de mest foretrukne våpnene til terrororganisasjoner og militante grupper verden rundt.

Viktige og/eller symboltunge bygninger samt kritisk infrastruktur er naturlige mål, som stadig blir mer sårbare for slike asymmetriske luftbårne angrep. Selv om slike angrep på ingen måte er et nytt fenomen, tyder flere nylige hendelser på at denne trenden skyter fart over hele verden.

For øyeblikket er det land i den konfliktfylte Midtøsten som er mest utsatt, som flere hendelser over den siste tiden attesterer til. Ikke bare fant det torsdag 13. januar sted et rakettangrep mot den amerikanske ambassaden i Bagdad, men mandag 17. januar gjennomførte houthi-militsen også et vellykket droneangrep på flyplassen i Abu Dhabi som tok livet at tre personer. Siden den gang, har emiratene skutt ned to nye droner i et nytt angrep som fant sted mandag 24. januar. Senest fredag 28. januar regnet det minst seks raketter over Bagdad internasjonale flyplass, som endte i fire eksplosjoner og skader på to eldre fly, men ingen omkomne.

Hvordan er tingenes tilstand og hva kan gjøres for å forsøke å forhindre slike angrep fremover? Resett har tatt kontakt med den private sikkerhetseksperten Charles Støeng, som har lang erfaring med terrorsikring av kritisk olje- og gassinfraktur fra en rekke land i Midtøsten og Afrika. Støeng bor og jobber for øyeblikket i Bagdad, og var i byen da rakettene regnet over USAs ambassade.

I et intervju med Resett, kommer Støeng med sin vurdering av de nylige hendelsene i Bagdad og Abu Dhabi, samt en generell analyse av fremtiden til slike luftbårne terrorangrep.

