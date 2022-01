annonse

Tre vindstasjoner langs kysten av Rogaland og flere fjellstasjoner har målt vind med orkans styrke lørdag kveld.

Orkan er vind med over 32,6 meter per sekund (m/s) eller 63 knop som et gjennomsnitt over en periode på 10 minutter, ifølge NTB.

Ifølge Meteorologisk institutt er det målt 33 m/s ved Utsira, 34,2 m/s ved Obrestad fyr og 33,6 m/s ved Eigerøya.

Alle unntatt én fjellovergang stengt mellom øst og vest, skriver NTB.

E16 over Filefjell er lørdag kveld den eneste fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet som ikke er stengt på grunn av uvær.

Fjelloverganger Sør-Norge Fv53 Tyin – Årdal: Stengt

E16 Filefjell: Kolonne, kan bli stengt

Rv52 Hemsedal: Stengt

Fv50 Aurland – Hol: Stengt

Rv7 Hardangervidda: Stengt

Rv13 Vikafjellet: Stengt

Rv15 Strynefjellet: Stengt

E134 Haukelifjell: Stengthttps://t.co/JqFgwwEw9N — Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) January 29, 2022

Trampoliner på avveie

En beboer i Vormedal på Karmøy fikk lørdag kveld en overraskelse: Naboens trampoline inn gjennom vinduet. Også andre steder i Rogaland er trampoliner på avveie.

– Det er ikke meldt om personskade i den forbindelse, melder politiet i sørvest om hendelsen i Vormedal.

