En omstridt vedtektsendring gjør at kun de som definerer seg som kvinner får stemmerett på parolemøtene til 8. mars. Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar forsvarer avgjørelsen.

– Alle undertrykte grupper har rett til å organisere seg på sine egne politiske kampdager og legge premissene for sin egen frigjøringskamp. Det gjelder også kvinner, skriver de i Klassekampen, og sier at 8. mars er kvinnedagen:

– Tidligere sa 8. marskomiteens vedtekter at «alle som ikke definerer seg som menn, har stemmerett». Men 8. mars er ikke «ikke-menn-dagen» – det er jo kvinnedagen!

Å gi stemmerett til «ikke-menn» setter mannen og det mannlige som normen og legger fokus på det man ikke er (menn), istedenfor det man faktisk er, nemlig kvinner.

– Det er en patriarkalsk ide som gjør kvinner til avviket fordi vi ikke er menn, skriver de, og legger til:

– Forslaget vårt handla ikke bare om hvem som har stemmerett, men innebar også en tydeliggjøring av at 8. mars er den internasjonale kvinnedagen og presiserer at parolemøtene er for personer med engasjement for kvinnekamp og kvinnesak.

Ottar og Kvinnefronten skriver at det finnes mange andre arenaer og dager der de som ikke definerer seg som kvinner, kan løfte fram sine kampsaker, og dette støtter de fullt ut.

Men på den internasjonale kvinnedagen er det kvinnenes tur, mener de.

Resett har sendt spørsmål til Kvinnegruppen Ottar og Kvinnefronten omkring dette, men de har så langt ikke besvart vår henvendelse.

