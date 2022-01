annonse

Beskyldningene mot Mason Greenwood kom fra kvinnen selv. I morgentimene søndag la hun ut bilder og en video som tilsa at Greenwood hadde slått og voldtatt henne.

Siste utvikling er søndag kveld at politiet har pågrepet fotballspilleren.

United gikk tidlig ut og sa at de skulle se nøyere på saken.

«Vi er klare over bilder og påstander som sirkulerer i sosiale medier. Vi kommer ikke med ytterligere kommentarer før fakta er på bordet. Manchester United tolererer ikke vold av noe slag», skrev klubben.

Senere søndag ble det klart at Greenwood ikke får trene eller spille kamper «inntil videre», skriver klubben i en pressemelding.

Bilder kvinnen la ut sirkulerer på sosiale medier.

Mason Greenwood's ex girlfriend, Harriet Robson, has accused him of assault and rape. Harriet has released pictures, video and audio to back her accusations against the Manchester United and the England national team player. pic.twitter.com/g0xJ8dzN9w

