annonse

annonse

Samarbeidsutvalget i Viken Ap er samlet om en «intensjon» om å oppløse storfylket. Likevel understrekes det at ingen beslutninger er tatt.

– Vi er enige om en intensjon. Det høres kanskje rart ut, men det er fordi vi ikke har vedtatt noe og ikke har blitt enige om noen punkter i en avtale. Men det er en intensjon om å gå videre i prosessen med tanke på at Viken skal oppløses, sier nestleder Øystein Slette i Akershus Ap til NTB.

Hva gjelder Akershus Ap må de bringe saken inn for representantskapsmøtet, som skal finne sted tirsdag, ifølge nestlederen.

annonse

– Jeg tror fortsatt flertallet i Akershus Ap vil mene at Viken er den beste løsningen. Det er inntrykket jeg har. Men jeg tror nok også mange vil se at nå er det Østfold og Buskerud mot Akershus, og også et stort mindretall i Akershus som er for å oppløse Viken. Da tror jeg man velger løsningen som er best for Akershus, gitt at man ikke får beholde Viken, sier Slette.

Han peker på flere punkter som er viktige for Akershus Ap hvis man nå skal finne en løsning som innebærer oppløsning.

– Det handler blant annet om økonomi og eiendelene vi hadde med oss inn i Viken, og da kanskje særlig Akershus Energi, sier Slette.

annonse

Ap-nestor Martin Kolberg har lenge kjempet for oppløsning av Viken. Han opplyser overfor NRK at de planlegger et nytt møte i samarbeidsutvalget torsdag.

– Vi har en intensjon om at Viken skal oppløses. Dette er ikke en endelig beslutning. Grunnen til det er at vi har respekt for at Akershus Arbeiderparti skal ha et nytt møte i morgen, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474