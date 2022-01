annonse

Cincinnati Bengals lå under 3-21 mot storfavoritt Kansas City Chiefs, men kom tilbake og vant NFL-semifinalen 27-24 etter forlengning.

Evan McPherson sparket vinnerpoengene fra 31 yards etter at Bengals-forsvarer Vonn Bell hadde brutt en pasning fra Chiefs-quarterback Patrick Mahomes, som sluknet helt etter en strålende start. Det er Bengals som får spille Superbowl om to uker.

Publikum jublet vilt da Chiefs vant myntkastet og fikk ballen først i forlengningen. Alle trodde at superstjernen Mahomes ville føre laget sitt til touchdown akkurat som i det ville dramaet mot Buffalo Bills sist helg, men i stedet havnet den første pasningen som ble fanget i hendene til Bell.

Bengals-quarterback Joe Burrow styrte deretter laget sitt i posisjon slik at McPherson med sin fjerde trepoenger i kampen kunne sparke laget til klubbens første finale siden 1989.

For Chiefs ble kampen en gigantisk nedtur. Mahomes kastet touchdownpasninger i lagets tre første angrep, men resten av kampen ble han og resten av hjemmelagets angrep kneblet.

18 poeng er tangering av den største opphenting for vinnerlaget i en NFL-semifinale.

Overlegent

I første halvdel så det ut til å bli en overlegen hjemmeseier, da Mahomes og Chiefs-angrepet gjorde som de ville. Mahomes avsluttet de tre første angrepene med touchdownpasninger til Tyreek Hill, Travis Kelce og Mecole Hardman, og hjemmelaget ledet 21-3.

Da hadde 26-åringen tangert rekorden satt av Joe Montana og tidligere tangert av Kurt Warner og Joe Flacco på 11 touchdownpasninger i ett års sluttspill.

Bengals øynet håp da Samaje Perine tok en kort pasning fra Burrow og løp 41 yards til touchdown med 65 sekunder igjen å spille før pause.

Mahomes så ut til å skulle ta sesongrekorden for TD-pasninger allerede før hvilen. På et snaut minutt førte han laget til en yard fra motstanders målsone, men så gjorde han et par dårlige beslutninger, mistet oversikten over gjenstående timeouts, og Chiefs rakk ikke å prøve et trepoengspark engang.

Ødela rytmen

Det så ut til å ødelegge rytmen hans, og etter pausen fikk han knapt til noe som helst. Gang på gang greide Bengals å stoppe Chiefs-angrepene og tvinge hjemmelaget til å sparke fra seg ballen.

Etter McPhersons andre trepoengspark i kampen kastet Burrow en touchdownpasning til Ja’Marr Chase, og laget greide også to ekstrapoeng. Dermed sto det 21-21.

Mahomes fortsatte å slite. Plutselig var det veldig vanskelig å vinne de nødvendige ti yards for fire nye forsøk, og han kastet også ballen til motspiller en gang i ordinær tid. McPhersons tredje trepoenger, fra 52 yards, førte Bengals i ledelse for første gang med drøyt seks minutter igjen.

Chiefs kom i posisjon til å avgjøre i sluttsekundene, men Mahomes ble igjen taklet med ballen, for tap av 17 yards, og Harrison Butker måtte tre sekunder før slutt sparke utligningspoengene fra 44 yards. Det var Chiefs’ eneste poeng etter halvtid.

I forlengningen var det McPherson som ble matchvinner.

Amerikansk fotball, NFL-sluttspillet søndag

Amerikansk fotball, NFL-sluttspillet søndag

Sluttspill National Football League (NFL) søndag, semifinaler: AFC: Kansas City Chiefs – Cincinnati Bengals 24-27 e.f. NFC: Senere kampstart: Los Angeles Rams – San Francisco 49ers 00.30 (mandag). Superbowl spilles i Inglewood, California 13. februar.

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474