– Jeg er bekymret for at frafallet i høyere utdanning vil gå opp fordi mange studenter ikke er godt nok forberedt, sier den forhenværende kunnskapsministeren om de foreslåtte avlysningene.

I en risikoanalyse Utdanningsdirektoratet la fram mandag, anbefales det å avlyse skriftlig og muntlig eksamen i både grunnskole og videregående skole denne våren.

Også i fjor og året før ble alle skriftlige og muntlige eksamener på videregående skole og 10. klasse avlyst grunnet pandemien. Melby er bekymret for følgene av at årets russ kan gå gjennom hele videregående skole uten å ha hatt eksamen.

– Hvis regjeringen mener elevene ikke har grunnlag for å gå opp til eksamen, må de i hvert fall sørge for at de har grunnlaget som trengs for å gå videre i livet, mener Melby, som ber regjeringen stille opp med midler for å hjelpe elevene å ta igjen tapt læring før de starter i høyere utdanning.

Hun foreslår totalt 440 millioner kroner til å kompensere for tapt læring, samt 300 millioner kroner kommunene kan arrangere sommerskoler for.