Det har vært kontrovers rundt to av Joe Rogans podkaster om Covid-19 på Spotify. Enkelte artister, med den aldrende Neil Young i spissen, har valgt å trekke sin musikk fra kanalen.

Spotify gikk i går kveld ut og sa at podkaster som diskuterer Covid-19 heretter vil merkes og at det vil lenkes til mer mainstream og konsensus-kilder.

I en videoinnspilling på Instagram uttaler Joe Rogan seg om oppstyret. Han forklarer hvorfor han av og til inviterer mennesker som sier noe annet enn rådende konsensus. Rogan viser til flere eksempler på påstander om virusets opprinnelse, at munnbind ikke virker og at selv vaksinerte blir smittet og spres viruset, som eksempler på at uttalelser som tidligere ble stemplet som desinformasjon og kunne få folk kastet ut fra sosiale medier, nå blir snakket om på CNN og i Newsweek.

At Neil Young og andre artister er opprørt, beklager han.

– Jeg er veldig lei meg for at de føler det slik. Jeg ønsker det absolutt ikke slik. Jeg er Neil Young-fan og har alltid vært det, sier Joe Rogan (54) i Instagram-videoen.

Rogan beklager den situasjonen Spotify har kommet i og sier han støtter tiltaket om å merke podkastene. Han sier også at det skjer og sies feil på noen av podkastene, men at det korrigeres så fort han blir klar over det.

Rogan sa ikke at noen av podkastene hans ville bli fjernet og lovet å fortsette å slippe til folk som går motstrøms fordi det etter hans syn er eneste måten å kvalitetssikre konsensus. Han fortalte videre at han ofte gjorde research selv og at den prosessen alltid kunne forbedres.

